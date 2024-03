Homem é atropelado na BR-364 no 2° Distrito e vai parar em estado grave no Pronto-Socorro

Por Davi Sahid

O Boliviano César Alberto Blas Lianterhuay, de. 56 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado pelo motociclista Kawenderson Silva dos Santos, de 21 anos, na noite desta sexta-feira, 1°. O acidente aconteceu na entrada do Loteamento Santo Afonso na BR-364 no bairro Belo Jardim no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, César estava atravessando a BR-364 na faixa de pedestre, quando inesperadamente Kawenderson que trafegava numa motocicleta modelo Honda CG 150 Fan, de cor preta, placa NAB-3261, no sentido Porto Velho-Rio Branco atropelou o pedestre. Com o impacto César foi arremessado a uma distância de aproximadamente 15 metros e caiu desmaiado no asfalto. O condutor da moto também caiu e ficou ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e duas ambulâncias foram enviadas, uma básica e outra de suporte avançado. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a César, que foi estabilizado e em seguida deram atendimento a Kawenderson, os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo o Médico do SAMU, César sofreu um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) de natureza moderada, uma fratura na perna direita, e hematomas no abdômen e seu estado de saúde é grave. Já Kawenderson sofreu corte nos lábios, cefaléia, confusão mental e deu entrada no hospital estável.

Policiais Miliares do 2° Batalhão e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Após o término a moto foi removida da BR-364 e levada por um amigo de Kawenderson.