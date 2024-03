Hickmann se derrete por Edu Guedes e revela segredo de beleza: “Amor”

Ana Hickmann não esconde que está apaixonada por Edu Guedes, com quem manteve uma amizade por mais de 20 anos. A convivência virou amor e os amigos, agora namorados, estão felizes e contando para todo mundo. Foi o caso da apresentadora, que na noite dessa terça-feira (13/3), fez uma live no seu perfil do Instagram e ao responder perguntas dos seguidores sobre sua beleza, respondeu: “Amor”.

“Ana, estou chocada, Ana e Edu. Essa notícia melhorou meu dia 1000%.’”, comentou um internauta após o anúncio do romance. “Pronto, a primeira resposta. O meu dia… A minha vida também melhorou 100%. 1.000%, melhor, 1.000%!”, declarou.

Além disso, Hickmann rebateu rumores sobre uma suposta gravidez: “Se eu tô grávida? Não, gente, eu não tô grávida. Eu não tô grávida. Não estou grávida”. Seguindo com o bate-papo, Ana ainda revelou seu segredo de beleza, ao ser elogiada por um fã. “O segredo? Uma única palavra: amor. Pronto, falei!”.

Ana Hickmann finalizou a transmissão na rede social agradecendo por todo carinho e afeto que tem recebido, principalmente, depois de denunciar o ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica e patrimonial “Muita obrigada por estarem juntos comigo aqui. Por estarem me apoiando, apoiando o Eduardo também. Tá sendo um momento muito delicado, e ao mesmo tempo muito especial. Todos nós merecemos ser felizes, merecemos algo de melhor na vida e merecemos mais liberdade”, encerrou.

É real e oficial: Ana Hickmann e Edu Guedes estão, sim, namorando. A confirmação do relacionamento, após muitos rumores e especulações, foi feita pela própria apresentadora, na manhã desta terça-feira (12/3), através do Instagram.

Em uma sequência de fotos, inclusive com direito a selinho, a loira se declarou para o amado e recebeu muitas mensagens de seus fãs. “É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas ❤️”, afirmou ela.

Os rumores de que Ana Hickmann e Edu Guedes estariam vivendo um romance ganham cada dia mais força. E os apresentadores posaram de mãos dadas para uma foto na noite desta segunda-feira (11/3).

Apesar de nenhum dos dois assumir o relacionamento, a imagem foi compartilhada nos stories do Instagram do apresentador do SBT Paulo Mathias.