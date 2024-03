Grávida em trabalho de parto em área alagada é socorrida de jet ski em Cruzeiro do Sul

Uma mulher que entrou em trabalho de parto em uma área alagada de Cruzeiro do Sul, na madrugada desta sexta-feira, 8, precisou ser removida de casa em um jet ski pelo Corpo de Bombeiros.

Ela, que mora no Bairro da Várzea, fortemente atingido pela enchente do Rio Juruá, foi socorrida pelo transporte clínico de urgência dos bombeiros. Em seguida, a gestante foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência “, que a conduziu para a Maternidade da cidade.

“A rápida e eficaz ação da equipe de resgate garantiu o atendimento adequado e a segurança, tanto da mãe quanto do bebê, em meio às condições desafiadoras da enchente no rio Juruá”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon.

O Rio Juruá está com 14,03 metros e já alcançou 12 bairros e 14 comunidades rurais.