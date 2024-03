Governo do Estado realiza 3ª edição da premiação do Programa Rota da Qualidade

O governo do Estado, por meio do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem/AC), realizou na sede do Procon, nesta terça-feira, 19, a 3ª edição da premiação do Programa Rota da Qualidade.

O evento faz parte da Semana do Consumidor, que conta com uma vasta programação na capital e no interior do estado. Cerca de 429 empresas foram visitadas pelo Rota da Qualidade em 2023, e 136 delas foram premiadas com troféus e certificados do programa governamental, por se adequaram às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O programa de governo foi criado com o objetivo de harmonizar as relações de consumo entre fornecedores e consumidores. É coordenado pela Casa Civil e executado por meio do Procon, em parceria com o Ipem.

Representando o governo do Estado, o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, destacou que a premiação “é um reconhecimento ao empresário que atua dentro da legislação, dentro das normas consumeristas, e visa incentivar que ele assim permaneça na prática comercial”, ressalta.

A presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque, afirma que o grande objetivo do Rota da Qualidade é garantir o equilíbrio das relações de consumo e trabalhar junto aos fornecedores, de modo que estes atuem em conformidade com a legislação.

“Por meio do programa, já estivemos três anos consecutivos nos 22 municípios do Acre, levando informações sobre direitos e deveres que se encontram previstos na norma consumerista. É uma forma que temos de levar, de maneira contínua e permanente, essas orientações que são tão importantes para a consolidar e fortalecer a política de Defesa do Consumidor”, destaca a presidente.

A presidente do Ipem, Hérica Granzotto, ressaltou que “é motivo de grande satisfação poder premiar essas empresas que foram visitadas e estão de acordo com as normas consumeristas e com as normas do Inmetro. Esperamos que no ano de 2024 esse número de empresas aumente, conforme as visitas vão acontecendo em todo o estado”.

Representando a empresa Americanas, Jhunatan Amorin, explicou que o propósito da instituição é somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Segundo ele, por essa busca, foi possível, mais uma vez, receber a premiação.

“Entregar a melhor experiência ao nosso cliente, com atendimento de qualidade, está no centro do propósito do nosso negócio, e isso só existe se for percebido pelo nosso cliente e essa qualificação, essa certificação, mostra que isso está acontecendo e que ainda há um grande caminho para percorrermos junto ao consumidor no nosso negócio”, enfatizou.

Também estiveram presentes na cerimônia a diretora administrativa do Procon, Camila Lima; a diretora técnica do Procon, Hígia Hassem; a procuradora de Justiça do Ministério Público do Acre, Rita de Cássia Nogueira; a diretora do Fórum da Comarca de Rio Branco e juíza, Luana Campos; a presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Iuçara Souza; o representante do Sebrae, Marcelo Macedo; e o presidente do Conselho do Consumidor de Energia do Estado do Acre, Ivan de Carvalho.