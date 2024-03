Governo do Acre reforça apoio a vítimas da enchente em Porto Walter

Em continuidade às ações de suporte às vítimas da cheia dos rios no Acre, o governo do Estado enviou uma equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) ao município de Porto Walter, neste sábado, 2, para reforço. A comitiva chegou com fardos de água, cestas básicas e roupas para doação.

O município é um dos 19 do estado que decretou situação de emergência devido à cheia. O Rio Juruá, que corta a cidade, está com a medição de 12,09m neste sábado, na medição das 12h, sendo que a cota de transbordo é de 10,70m. Ao todo, há quatro abrigos na cidade.

À frente da comitiva, a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, reafirmou que o governo está atuando para dar apoio aos municípios afetados em parceria com as prefeituras.

“Aqui em Porto Walter, assim como nas demais cidades atingidas, já há equipes do governo atuando. Estamos em uma união de esforços onde todas as secretarias, sob o comando do governador Gladson Cameli, estão se envolvendo para dar acolhimento às vítimas da cheia dos rios”, falou.

O prefeito da cidade, Sebastião Nogueira, agradeceu o apoio do governo do Estado.

“Agradecemos o governador e agora, com a chegada de mais uma equipe do governo, com a comitiva da secretaria Julie Messias, vamos ter ainda mais suporte. Vamos passar com a secretaria em todas as áreas alagadas, em especial na zona rural para identificar os impactos,” disse.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Manoel Coelho, essa já é considerada a segunda maior cheia no município.

“Estamos com apoio do governo, por meio da Defesa Civil Estadual. A situação aqui é que na parte da zona rural 90% das comunidades já foram afetadas pelas águas e já está chegando na urbana. Estamos trabalhando para dar auxílio a todos. Já são mais de 1,4 mil famílias atingidas, essa já é considerada uma cheia histórica”, afirmou.

A Secretaria de Saúde (Sesacre) também está com uma equipe oportunizando atendimentos, ofertando medicamentos.

Decreto de emergência e reconhecimento da União

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência decretada em 17 (agora já são 19) dos 22 municípios acreanos no dia 25 de fevereiro, pelo governador, Gladson Cameli, em decorrência das inundações causadas pela elevação dos níveis dos rios e também igarapés.

Na sexta-feira, 1º, o governo do Acre decretou emergência em saúde pública devido as cheias dos rios e o volume das chuvas que atingem 19 municípios acreanos. O decreto nº 11.419, tem vigência de 180 dias e permite que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), como unidade gestora orçamentária, ordene despesas que dizem respeito a créditos abertos para atender atividades de saúde pública, bem como movimentar contas bancárias ou fundos específicos.