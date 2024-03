Governo do Acre redistribui vacinas contra dengue para ampliar vacinação no estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), iniciou nesta quarta-feira, 27, a redistribuição de vacinas contra a dengue para os demais municípios do estado. A medida foi tomada após o Ministério da Saúde (MS) recolher o estoque excedente dos estados e começar a redistribuição para aqueles que ainda não haviam sido atendidos.

Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Acre, Renata Quiles, “a adesão à vacinação foi baixa, então é preciso expandir a vacinação em todo o estado, para alcançar o máximo de adolescentes possíveis.”

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, explicou: “Nós pegamos um estoque excedente do Município de Rio Branco e estamos distribuindo para outros municípios. Já abastecemos o Juruá e na segunda-feira, 1º, o Alto Acre receberá as doses. Essa redistribuição visa garantir que as doses não sejam perdidas e que possamos vacinar mais pessoas.”

O MS anunciou a redistribuição das doses de vacina contra a dengue, cujo prazo de vencimento é em abril. Ao todo, 668 mil doses com essa validade foram distribuídas no início do calendário vacinal e parte delas já foi aplicada.

O planejamento, que será detalhado em nota técnica, prevê que os estados redistribuam para os seus municípios as doses com vencimento próximo, com autonomia para a escolha dos locais.

Além disso, o MS informou que vai receber mais 930 mil doses novas compradas, garantindo a continuidade da vacinação nos locais que já estão com o calendário em andamento e ampliando a aplicação em mais 154 municípios. As doses devem começar a chegar na próxima semana, para início da aplicação.