Governador vai pedir a ministros ajuda para mudança de bairros em Brasiléia

Foto: Whidy Melo/ac24horas

O governador Gladson Cameli deve aproveitar a visita dos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, nesta segunda-feira, 4, para pedir ajuda do Governo Federal na mudança de bairros baixos de Brasiléia para partes altas do município.

A gestão governamental estadual avalia que o Governo Federal precisaria agir com celeridade nas ações de regularização fundiária e financiamento de iniciativas que vão ao encontro às soluções para os constantes prejuízos com a questão das alagações em todo o Acre. “Amanhã, o governo vai disponibilizar a sua parte da responsabilidade na mudança da parte baixa de Brasiléia para a parte alta, senão no ano que vem vai ser o mesmo problema. Já fiz esse pedido para a Prefeitura de Brasiléia mas amanhã vou pedir uma ação em conjunto entre o Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura, junto com a nossa bancada Federal, Estadual”, antecipou o chefe do executivo.

Na ideia do governador Gladson Cameli, Brasiléia seria o ponto de partida, mas a intenção da gestão é fazer uma reforma na questão das moradias em áreas de risco em todos os municípios do Acre. “Só muda o ano, o problema é igual. Precisamos diminuir esse sofrimento das famílias”, disse Gladson.