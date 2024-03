Governador participa da entrega de donativos aos atingidos pela enchente no bairro Carandá, na capital

Em apoio às pessoas atingidas pela cheias, o governador do Acre, Gladson Cameli, entregou donativos incluindo cestas básicas e água mineral a moradores do loteamento Vale do Carandá, na manhã deste sábado, 2, em Rio Branco. Com o sistema de esgoto afetado, os moradores do loteamento estão sofrendo com a inundação de ruas e falta de água potável. Na medição das 12h deste sábado, o nível do rio Acre registrou 17,54m, acima da cota de transbordamento de 14m, na capital.

Segundo a presidente do bairro, Maria José Lopes Sampaio, conhecida como “Mazé do Carandá”, no ano passado o nível das águas alagou muitas casas do bairro e já começa a subir consideravelmente nas ruas do loteamento. A presidente afirma que o apoio do Estado é importante para os moradores: “Durante os 12 anos que moro aqui, é a primeira vez que nosso Carandá está recebendo um governador e estamos muito felizes e agradecidos pelo apoio que ele está dando para a gente”, agradeceu a presidente.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, Carlos Batista, e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh), Zilmar Almeida, também contribuíram com o diálogo e a ação humanitária prestada aos moradores.

“Estamos trazendo água e cestas básicas suficiente pra atender aquelas famílias que já estão afetadas. O governo do Estado está com preocupação não só nos municípios do interior, mas também com a capital, com os bairros de Rio Branco. E as visitas do governador trazem essa ajuda humanitária em conjunto com todas as secretarias. A demanda é grande e a gente precisa aumentar a quantidade de pessoas participando [para ajudar] também”, explicou a secretária da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Zilmar Almeida.

Prestando apoio aos atingidos, o governador ressaltou o papel das instituições públicas em estarem atuantes durante as necessidades e demandas: “[Precisamos] estar presentes, acompanhar de perto e ver a necessidade de cada um. Ninguém vai conseguir resolver tudo da noite para o dia, mas viemos dar uma palavra de esperança e ajudar”, enfatizou o governador.

“Estou enviando a equipe do governo para todos os bairros atingidos, nos preparando para a possibilidade de novas chuvas, para que a gente possa se antecipar a problemas que ainda possam se agravar. Temos que estar presentes; é isso que eu estou tentando fazer em todos os bairros”, acrescentou o governador.

Acompanhamento

Ainda na manhã deste sábado, 2, o governador do Acre, Gladson Cameli, fez um sobrevoo de helicóptero sobre a capital para acompanhar e fazer nova avaliação da situação dos bairros alagados em Rio Branco. O voo decolou do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), na capital, e foi acompanhado por uma equipe nacional da Televisão Bandeirantes Nacional.

Na sexta-feira, 1º, o governador já havia participado do programa “Melhor da Noite”, apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, para falar sobre a situação de emergência que atinge 19 municípios do estado. Com a produção e direção de André Rosa, reportagem de Juliano Dip, e imagens do cinegrafista Alê Souza e da Secretaria de Estado de Comunicação do Acre (Secom), três grandes reportagens sobre as cheias no Acre devem ser divulgadas em rede nacional em noticiários da emissora, na próxima semana.