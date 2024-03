Gladson Cameli realiza visita institucional na Fundhacre e destaca que em breve anunciará novo concurso público para a Saúde

Em uma agenda institucional ocorrida na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) na tarde desta sexta-feira 22, o governador Gladson Cameli esteve visitando o Serviço de Atendimento Ambulatorial Especializado (Saae) do complexo hospitalar e conversando com a população que aguardava atendimento.

O chefe do Executivo aproveitou para conversar com os pacientes e reafirmar o compromisso com melhorias para a Saúde Pública do Estado.

“Agradeço a todos os servidores da saúde pelo empenho em levar assistência à nossa população. Continuaremos trabalhando firmes para que todos tenham uma saúde humanizada e qualidade de vida com os serviços fornecidos”, afirmou o governador.

Na oportunidade, Gladson Camei destacou que, em breve, estará anunciando um novo concurso público na Saúde do Estado.

“Estamos nos empenhando para cada vez mais valorizarmos nossos servidores, trabalhadores que se dedicam diuturnamente em favor de cada paciente. Em breve teremos boas notícias para essa importante categoria”, comentou.

O governo do Acre vem anunciando concursos públicos em diversas áreas, demonstrando o compromisso e a valorização para com os trabalhadores. O governador esteve acompanhado do presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, da diretora executiva Duciana Araújo, e demais chefes de equipes.

“É uma grande satisfação receber o governador na Fundhacre. Ele sempre vem para trazer boas novas em prol da nossa população, e reafirmar seu compromisso em continuar promovendo melhorias na Saúde”, destaca João Paulo Silva.