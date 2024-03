Fluminense se torna o brasileiro com mais títulos internacionais do Maracanã

O Fluminense se tornou o maior campeão internacional da história do Maracanã entre clubes do Brasil. Com a heroica vitória desta quinta-feira sobre a LDU-EQU, por 2 a 0, o Tricolor chegou a três conquistas.

Ao vencer a Copa Libertadores do ano passado, o Fluminense tinha empatado com o Palmeiras, justamente com as mesmas conquistas. Ambos os times tinham levantado no Maior do Mundo uma Copa Rio e uma Copa Libertadores.

Porém, o Fluminense chegou à sua terceira conquista internacional ao lado da torcida e deixou o time paulista para trás. Vale lembrar que a LDU, vice-campeã, também soma duas conquistas no estádio.

Ou seja, se o time do Equador batesse pela terceira vez o Fluminense dentro do Maracanã, se isolaria nesta liderança como o time com mais conquistas internacional no Maracanã

Além de Fluminense e Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Santos e Corinthians, do Brasil, já conquistaram títulos de expressão internacional no estádio.

Veja a lista dos brasileiros com mais títulos internacionais no Maracanã:

Fluminense — 3 títulos (Recopa, Libertadores, Copa Rio);

Palmeiras — 2 (Libertadores, Copa Rio);

Flamengo — 1 (Recopa);

Corinthians — 1 (Mundial);

Santos — 1 (Mundial);

Vasco — 1 (Taça Rivadávia Correia Meyer);

Botafogo — 1 (Conmebol).