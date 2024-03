Flamengo acerta contratação de Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu

O Flamengo acertou a contratação de Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu nesta temporada. O centroavante enfrentará o Rubro-Negro na final do Campeonato Carioca, neste sábado (30) e no próximo domingo (7), e depois se juntará ao elenco de Tite no Ninho do Urubu. O contrato será assinado após a decisão do Estadual.

A informação foi inicialmente publicada pelo portal “ge” e confirmada pela Itatiaia. Aos 27 anos, Carlinhos é um dos destaques do futebol brasileiro em 2024. São nove gols em 13 jogos, sendo oito gols no Carioca, o que o coloca na disputa pela artilharia do torneio com o futuro companheiro Pedro, que tem nove gols.

Formado nas divisões de base do Corinthians, Carlinhos despontou no futebol brasileiro em 2017: fez 11 gols em oito jogos na campanha do título do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. As chances na equipe principal, contudo, não vieram, e o atacante rodou por clubes do interior paulista antes de ser contratado pelo Nova Iguaçu nesta temporada.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol, tem boa relação com Jânio Moraes, presidente do Nova Iguaçu, e foi o responsável pelo acerto. O contrato de Carlinhos com o Flamengo será válido até o fim de 2026. O centroavante chega para ser uma alternativa a Pedro.

Vale destacar que Gabigol, atual reserva na equipe de Tite, foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. A defesa do jogador recorre da decisão, mas o futuro do ídolo Rubro-Negro é incerto.