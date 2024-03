Filha de Edir Macedo lança “Pedra Fundamental” para construção da 1ª Catedral da Igreja Universal no Acre

A Igreja Universal lançou na noite desta segunda-feira, 11, o símbolo da Pedra Fundamental para a construção da primeira Catedral da Universal no Acre. A cerimônia contou com a presença de Cristiane Cardoso e Renato Cardoso, filha e genro do bispo Edir Macedo. A igreja divulgou que mais de 4 mil fiéis participaram do ato.

De acordo com o site oficial da Universal, a construção da nova Catedral deve iniciar no segundo semestre de 2024, na avenida Nações Unidas, n° 935, bairro Bosque. O espaço deve acomodar mais de 1,5 mil pessoas e terá um estacionamento para aproximadamente 120 carros, com áreas destinadas a crianças e berçários. O valor investido na obra não foi revelado.

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) possui 5.500 templos em todo o Brasil, divididos em 2.319 cidades. Além disso, no exterior, possui filiais em cinco continentes, sendo mais presente na América Latina, seguida da África e Europa. Na América do Sul e do Norte, a Universal já possui templos em todos os países. Ao passo que no continente africano está principalmente nos países de língua portuguesa. No caso da Europa a denominação tem presença principalmente em Portugal, Espanha e Reino Unido.