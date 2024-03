Fies 2024 reserva 50% das vagas para estudantes com até meio salário mínimo

O processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terá reserva de, no mínimo, 50% das vagas para os estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A nova regra faz parte do chamado Fies Social – instituído pela Resolução n. 58/2024 e regulamentado pela Portaria n. 167/2024, com objetivo de garantir acesso e permanência no ensino superior aos estudantes de baixa renda, cumprindo seu papel transformador na sociedade.

Para esse grupo, o Fies Social também permitirá o financiamento de até 100% dos encargos educacionais. Os detalhes das novidades do Fies 2024/1 estão no Edital nº 10/2024 , referente ao cronograma e aos demais procedimentos do processo seletivo. O Fies ofertará, em 2024, 112.168 vagas.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Fies são gratuitas e podem ser realizada no período de 12 a 15 de março, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 21 de março.

Fies Social

A partir de 2024, com o Fies Social, o MEC visa retomar o papel social do financiamento estudantil, uma vez que ele é destinado a atender às necessidades de estudantes de baixa renda. Dessa forma, vem cumprir um papel transformador na sociedade, ao oferecer melhores condições para a obtenção de financiamento no âmbito do Fies .

Fies

O Fies , instituído pela Lei nº 10.260 , de 2001, oferta vagas para financiamento de cursos de graduação em instituições não gratuitas participantes do programa, desde que tais cursos obtenham avaliação positiva no Sinaes.

Por: Ministério da Educação