Festival Acreano de Teatro começa na próxima sexta; serão 6 dias de espetáculos

Começa na próxima sexta-feira, 22, e vai até o dia 27 de março, data em que se comemora o Dia Mundial do Teatro, a primeira etapa do Festival Fetac em Cena 2024. Serão seis dias de espetáculos teatrais, tendo ao todo 14 obras serão apresentadas de forma gratuita e com acessibilidade em Libras (Língua Brasileira de Sinais), em diversos espaços da capital.

“O que a gente preparou para esse Fetac em Cena é uma ação que ela não se restringe somente às comemorações do Dia Mundial do Teatro, mas a toda uma ação que começa agora em março e vai até junho, com a realização da etapa Fetac em Cena na regional Tarauacá/Envira, com uma vasta programação de atividades, inclusive com oficinas”, detalhou o presidente da Fetac, Lenine Alencar.

A idéia do Festival é apresentar, por meio dos espetáculos, diferentes formas de ver o mundo cotidiano e convidar a plateia a refletir e discutir sobre os temas. A programação acontecerá em espaços estratégicos, como teatros, escolas e outros espaços públicos financiados com leis de incentivo à cultura.

O festival, que começa já nesta sexta-feira (22), apresentará “Mala de Circo”, do grupo Microbinho e Sua Trupe, às 15h, no Teatro de Arena do Sesc e encerrará no dia 27/03, com espetáculo “A Saga das Marias”, do grupo Vivart, às 19h30, no mesmo local.