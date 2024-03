Fernandinho Beira-Mar é transferido de Mossoró para Catanduvas

Fernandinho Beira-Mar, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, foi transferido do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para Catanduvas, no Paraná. A mudança ocorreu no sábado (2), 18 dias após a unidade registrar a primeira fuga de detentos de uma penitenciária de segurança máxima.

A CNN apurou que outros 22 presos também foram transferidos, tanto para Catanduvas quanto Campo Grande (MS).

O Brasil reúne cinco presídios federais, administrados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça. Os locais com penitenciárias são: Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Mossoró (RN) e Brasília (DF).

São prisões construídas para receber lideranças do crime organizado e condenados de alta periculosidade. Ao todo, os cinco presídios abrigam 489 presos.

Beira-Mar chegou a Mossoró em 14 de janeiro deste ano. Ele ficou 20 dias na “inclusão”, ao lado do Regime Disciplinar Diferenciado, que é um isolamento, e depois foi para a ala dos presos comuns.

Apesar da transferência em menos de dois meses após a chegada dele, integrantes do Ministério da Justiça informaram que a mudança é rotineira do Sistema Penitenciário Federal (SPF) e que não tem relação com a fuga inédita de dois detentos do presídio onde ele estava.

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, integrantes do Comando Vermelho, fugiram em 14 de fevereiro pela madrugada. Uma força-tarefa foi montada para a captura dos detentos, que ainda não foram encontrados.