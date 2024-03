Feira do Peixe deve comercializar mais de 150 toneladas de pescado na Semana Santa

Com a proximidade da Semana Santa, a Prefeitura de Rio Branco organiza a 16ª edição da Feira do Peixe na capital. O evento começa nesta quarta, 27, e vai até a próxima sexta-feira, 29.

Além da Ceasa, que é o principal ponto de concentração das vendas, a feira do pescado também acontece simultaneamente nos mercados do Conjunto Manoel Julião, Elias Mansour, Rui Lino, Estação Experimental e no Panorama, na Regional do São Francisco.

A realização da feira está relacionada à Sexta-feira Santa, quando muitos católicos substituem a carne vermelha pela carne branca, em memória do dia em que Jesus Cristo foi crucificado.

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, revelou ao ac24horas nesta terça-feira, 26, que a estimativa é vender mais de 150 toneladas de peixe nos diversos pontos espalhados pela cidade. Ele assegura que não faltará peixe, e a oferta será mantida até o último dia da feira.

Quanto aos preços, Caetano informa que o valor médio do peixe deve ficar em torno de R$ 20 por quilo. No entanto, ele alerta que os preços variam de acordo com o tipo de peixe. “Cada variedade de peixe terá um preço específico. Estamos preparados, e se Deus quiser, tudo correrá bem”, declarou.

Eracides também destaca que a feira abrangerá a cadeia produtiva das hortaliças, cuja produção já está pronta para ser colhida. “Além da venda de peixe, teremos frutas e hortaliças disponíveis em todos os locais da feira. Durante esses três dias, estamos prontos para realizar uma excelente feira, como sempre fizemos aqui em Rio Branco”, ressalta.

José Benício, presidente da Associação do Quixadá, é um dos piscicultores da região com 35 anos de experiência na produção de pescado. Na semana que antecede a feira, ele já está pronto para a venda. “Estamos com mais de 20 produtores este ano, entre aqueles que vão comercializar o peixe”, explicou.