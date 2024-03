Feijó ganhará campus do Ifac, que oferecerá mais 1.400 vagas

Nesta terça-feira, 12, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado dos ministros Camilo Santana (Educação) e Rui Costa (Casa Civil), em cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, anunciou a criação de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), sendo um deles no Acre, no caso, no município de Feijó, interior do Acre. A informação foi divulgada no site da instituição.

Conforme a reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante dos Santos, que participou da solenidade, a criação de uma nova unidade da Rede Federal no Acre representa o compromisso do Governo Federal com uma educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. “Saber que o Acre está contemplado entre os Estados que vão receber novos campi da Rede Federal é um privilégio. É reflexo de uma gestão que preza pela educação e tem como foco um futuro pautado no ensino, no profissionalismo da sociedade e na oferta de oportunidades”, declarou.

Cavalcante dos Santos, citou que o anúncio do novo campus em Feijó, representa o início de um novo ciclo para o Ifac, visto que nos últimos anos a instituição se dedicou em consolidar a Rede Federal no Acre, por meio de políticas educacionais e entrega de sedes próprias para todas as unidades da instituição. “Hoje, os seis campi do Ifac e a unidade da Reitoria têm casa própria. São estruturas que, juntas às práticas de ensino, pesquisa e extensão, e políticas institucionais, garantem qualidade a cada aluno e aluna do Ifac. São espaços com infraestrutura para atender a necessidade de cada região acreana e as formações ofertadas conforme os diversos eixos tecnológicos dos cursos disponibilizados pelo Ifac”, explicou.

A reitora do Ifac ainda disse que a nova unidade representa mais oferta de vagas para o Acre, mas que continuará atuando junto ao Ministério da Educação (MEC) e à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) para que novos campi sejam criados no Estado.“Com a chegada de mais uma unidade, com certeza, será possível garantir a ampliação e interiorização da oferta de educação profissional e tecnológica no Acre, mas continuaremos a luta para que novos campi sejam criados no nosso Estado”,

Criado em dezembro de 2008, pela Lei nº 11.892, o Instituto Federal do Acre entra em efetivo funcionamento no ano de 2010, a partir da posse coletiva dos primeiros servidores e início da oferta de cursos técnicos, nos municípios de Xapuri, Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. As unidades da Baixada do Sol e Tarauacá terão as atividades iniciadas nos anos de 2012 e 2014, respectivamente. O Ifac conta com mais de 6 mil estudantes no Acre, em cursos técnicos, superiores e de pós-graduação. Com mais uma unidade da Rede Federal sendo construída no Estado, a expectativa é de ampliação educacional e capacitação técnica de ainda mais pessoas.