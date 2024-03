Fãs aguardam mais de uma hora na esperança de encontrar Bolsonaro na saída da FIEAC

Na manhã desta sexta-feira, 22, com a presença de Jair Bolsonaro no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), dezenas de apoiadores aguardam desde as 10 horas da manhã pela oportunidade de tirar fotos ou cumprimentar o ex-presidente após a solenidade, que está prevista para terminar antes do meio-dia.

Dona Raide Raimunda, residente do conjunto Bela Vista, expressou sua determinação em esperar o tempo que for necessário para interagir com Bolsonaro, a quem considera seu líder. “Só saio daqui quando conseguir tirar uma foto com Bolsonaro, que é o meu líder. Se não conseguir, vou segui-lo onde quer que ele vá”, afirmou.