Famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá já ocupam 9 escolas

Nesta sexta-feira, 8, o Rio Juruá registra 14,03 metros em Cruzeiro do Sul, tendo aumentado apenas 5 centímetros de nível nas últimas 24 horas. Apesar da subida mais lenta, o manancial já atinge diretamente 19 mil pessoas em 12 bairros e 14 comunidades rurais. 78 famílias, que somam 318 pessoas, estão nos 9 abrigos montados pela Prefeitura e 35 se encontram em casa de familiares.

Com a lotação das seis escolas municipais, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul conta agora com parceria do Governo do Estado para abrigar as famílias, em três unidades de ensino da rede estadual: Craveiro Costa, localizado no Bairro Remanso, Madre Adelgundes Becker, no Miritizal e Flordoardo Cabral, no Bairro do Colégio.

Em Cruzeiro do Sul a prefeitura abriga as pessoas em escolas, sendo uma família em cada sala de aula. “Quando percebemos que as escolas do município não iriam mais comportar as famílias, pedimos as escolas do estado, que são bem maiores, para atender as pessoas afetadas pela cheia. O governo colabora tanto na mudança como na instalação dentro dos abrigos públicos e nós agradecemos em nome do prefeito Zequinha Lima”, citou a secretária de Assistência Social do município, Delcimar Leite. Ela destacou que as famílias estão em salas separadas para gerar maior sensação de privacidade e conforto”.

“Cada família fica em uma sala de aula. A medida é adotada desde o início da gestão do prefeito Zequinha Lima, para gerar uma sensação de bem-estar no ambiente como se estivessem em sua casa mesmo. Todas as famílias que entraram nas escolas, receberam um kit de limpeza e orientações para cuidarem de seu espaço até a situação normalizar”, pontuou Delcimar Leite.

As pessoas que se encontram em bairros alagados e precisarem de remoção devem acionar os bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pelo número 999464079.