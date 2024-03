Ex-namorado suspeito de matar grávida na noite de Réveillon se entrega em delegacia da capital

“Colhe-se ainda que a vítima Luzia Costa da Silva deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência já sem os sinais vitais e, consoante o laudo de fls. 52/53, a falecida foi morta por asfixia mecânica por constrição cervical compatível com esganadura atípica, sendo o representado o suspeito do crime, uma vez que as testemunhas ouvidas relataram não terem visto qualquer outra pessoa entrar na residência, estando o companheiro sozinho com a vítima e apresentando histórico de pessoa agressiva e violenta, além de usuário de drogas”, diz.