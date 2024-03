Governo do Acre leva ajuda humanitária a ribeirinhos do Croa, em Cruzeiro do Sul

Foto: Marcos Santos/Secom

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), levou nesta quarta-feira, 13, ajuda humanitária a ribeirinhos do Croa, entregando 50 cestas básicas que irão saciar a fome de quase 300 pessoas. “Na minha casa moram 14 pessoas, e receber atenção nesse momento é muito gratificante. Não somente eu, mas quase todas as famílias da comunidade estavam precisando”, diz Maria Artemísia dos Santos, que reside às margens do Rio Croa.

Quando o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, transborda e alcança a marca dos 13,80 m, lagos do manancial deságuam em grande volume no Rio Croa, ocasionando um momento de crise aos ribeirinhos de um dos pontos turísticos de maior potencial no Acre. “A água subiu, encostou no assoalho da minha casa, que é bem pequena, e também levou todo o roçado da família. A criação de galinhas foi salva porque fizemos rapidinho um cercado [local para acomodar os animais com segurança] e colocamos os animais dentro. Se não, a gente teria perdido tudo”, relata Maria Artemísia dos Santos.

O socorro atendeu, sobretudo, ribeirinhos que sobrevivem da agricultura familiar, uma das formas de subsistência local que foi diretamente afetada pela inundação. “As pessoas imaginam que as famílias que moram no Croa sobrevivem somente do turismo. Mas, não. Aqui, cerca de 60% das famílias têm o extrativismo como meio de subsistência, com a plantação e comercialização de banana, mandioca, mamão, hortaliças e outros. A água levou 100% do que foi plantado pelos agricultores”, informa Francinildo Nunes de Oliveira, presidente da Associação dos Moradores e Barqueiros do Croa. “Em nome da Comunidade local, externo os agradecimentos ao governo do Acre, pois a ajuda veio no momento em que os nossos ribeirinhos passam por dificuldades”, pontua.

O governo do Estado, por meio do programa Juntos pelo Acre, leva ajuda humanitária aos acreanos vítimas das inundações. No Juruá, a iniciativa entregou mais de cem cestas básicas, água mineral e outros donativos. “Os alimentos entregues aos moradores do Croa fazem parte da política que está buscando atender os ribeirinhos atingidos pelas cheias, independentemente da localidade onde habitam”, ratifica Carem Carvalho, chefe do Departamento da SEASDH no Juruá.

O programa auxilia o Município na assistência aos abrigos. Recentemente, a SEASDH lançou, em Cruzeiro do Sul, uma campanha para arrecadar donativos às crianças que se encontram abrigadas pela prefeitura local. “Além de cestas básicas, lançamos uma campanha que visa arrecadar itens para os bebês, como alimentos, fraldas e colchonetes. A sociedade está juntando-se a nós para ajudar as pessoas que passam por momento difícil por conta da enchente.”, destaca a gestora.

O ponto de coleta da campanha fica localizado na sede local da SEASDH, na região central de Cruzeiro do Sul, ao lado da unidade da Organização Central de Atendimentos (OCA).