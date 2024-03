Estadia de Jair Bolsonaro em condomínio de luxo preocupa moradores: “fãs tentarão entrar”

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, dormirão as três noites da estadia em Rio Branco no condomínio de luxo Ecoville, nas proximidades do Via Verde Shopping. A informação estava sendo tratada como confidencial pelo Partido Liberal, que promove a vinda do casal, mas vazou de um grupo de WhatsApp.

Num grupo de condôminos associados do Ecoville, o presidente da associação de moradores, Américo Paes, anunciava a estadia do ex-presidente: “Fui procurado esta semana para tratar da estadia do mesmo aqui no nosso condomínio. Como presidente tratei sobre os aspectos logísticos para garantir aos associados e ao convidado a segurança e o conforto de todos. A proposta é que no Ecoville a sua permanência seja para ‘descanso’”, diz trecho da nota (veja completa abaixo). A autenticidade da autoria da nota foi verificada pela reportagem, que não pôde confirmar os boatos de que a residência de estadia seria a casa do deputado federal Ulysses Araújo (UNIÃO).

Ainda na nota publicada, Américo Paes pediu a compreensão dos associados para que não convidem amigos e parentes com a finalidade de se aglomerarem em frente à residência de estadia. “Considerando a sua popularidade, solicitei um tempo para que o presidente recebesse os associados aqui dentro do condomínio para fotos, sua equipe informou que não há espaço devido os eventos já definidos e o cansaço do mesmo. Solicitou muito a compreensão de todos”, diz outro trecho.

No grupo, a reação dos moradores do condomínio foi diversa. Um morador demonstrou preocupação quanto a segurança do local: “Muitos ‘fãs’ tentarão entrar no condomínio. Está até rolando na cidade que não poderemos impedir a entrada, já que não somos um condomínio fechado e sim um loteamento. A segurança da portaria será reforçada?”, questionou.

Veja a nota completa:

NOTA SOBRE A ESTADIA DO BOLSONARO NO ECOVILLE

Pessoal, bom dia

Sobre a permanência do presidente Bolsonaro aqui no Ecoville:

Fui procurado esta semana para tratar da estadia do mesmo aqui no nosso condomínio.

Como presidente tratei sobre os aspectos logísticos para garantir aos associados e ao convidado a segurança e o conforto de todos.

A proposta é que no Ecoville a sua permanência seja para “descanso”.

Estamos como administração tratando especificamente da entrada e saída dos veículos do presidente e a segurança do entorno. O restante nada será alterado.

Considerando a sua popularidade, solicitei um tempo para que o presidente recebesse os associados aqui dentro do condomínio para fotos, sua equipe informou que não há espaço devido os eventos já definidos e o cansaço do mesmo. Solicitou muito a compreensão de todos.

Como presidente solicito a todos:

– A compreensão solicitada pela equipe do Bolsonaro.

– Que entendam que sua permanência no condomínio é para descanso.

– Que não façam aglomerações em frente a casa do associado.

– Que não convidem amigos e parentes para o fim de encontrar o presidente.

Américo Paes

Presidente da Associação