Espremer espinhas é uma má ideia! Hábito pode levar a infecções; Entenda

Estourar espinhas é um hábito extremamente contraindicado pelos dermatologistas. Mas é difícil resistir à tentação. E, para muitos, espremer espinhas é uma verdadeira obsessão, com diversos vídeos na internet de pessoas espremendo cravos e espinhas. Mas, por mais inofensivo que possa parecer, o hábito pode ter sérias consequências.

Recentemente, por exemplo, o humorista curitibano Fagner Zadra teve metade do rosto paralisado e precisou ser hospitalizado após espremer uma espinha. E esse é apenas um dos casos, pois não faltam notícias de pessoas que foram internadas e até vieram a óbito por causa de uma espinha espremida. Mas por que isso acontece? “Espremer espinhas cria uma lesão profunda na pele que serve como porta de entrada para bactérias. Essas bactérias podem causar uma infecção localizada, que, se não tratada, pode se alastrar, atingindo nervos, por exemplo, e causando paralisia. Em casos mais graves, a infecção pode se tornar generalizada e causar sepse, uma reação inadequada do organismo à infecção que pode levar a morte”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Além das complicações mais graves, o hábito de espremer espinhas também pode prejudicar a aparência da pele, levando ao surgimento de problemas como manchas e as temidas cicatrizes de acne. “As manchas de acne são hiperpigmentações pós-inflamatórias, surgindo devido ao depósito de melanina, pigmento que confere cor à pele, na região inflamada. Felizmente, essas pequenas manchas tendem a desaparecer por conta própria com a renovação celular natural da pele”, diz a especialista.

As cicatrizes de acne, por sua vez, surgem devido ao comprometimento das fibras de colágeno e elastina causado pelas espinhas, o que gera depressões profundas na pele. “Infelizmente, as cicatrizes de acne podem surgir mesmo com o tratamento adequado, principalmente em casos mais severos da doença, mas é muito mais provável que apareçam quando as espinhas são espremidas ou tratadas inadequadamente”, afirma Ana Maria Pellegrini.

Então, se não devemos espremê-las, o que fazer com as espinhas? A melhor solução é sempre consultar um dermatologista para receber o tratamento adequado, especialmente em quadros graves. Atualmente, Paola Pomerantzeff, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que, para controle de acne moderada à severa, o tratamento tópico mais recente com comprovação científica e boa tolerância pelos pacientes é a associação de adapaleno com peróxido de benzoíla.

“Essa associação é encontrada em alguns géis de venda livre em farmácia, mas a orientação do dermatologista é fundamental. No caso dos medicamentos orais, o tratamento para casos severos continua sendo o uso da isotretinoína”, diz a médica. “Além disso, a alimentação e os hábitos de vida também influenciam na acne. Por isso, é importante evitar dieta rica em alimentos com alto índice glicêmico e laticínios, tabagismo e exposição excessiva aos raios solares”, acrescenta Paola.

Uma rotina diária de cuidados com produtos específicos para a pele acneica também é indispensável para combate ao quadro de acne. Controlar a oleosidade da pele é especialmente importante para quem sofre com a doença e essa é uma tarefa que pode ser efetiva com o uso de máscaras.

“O carvão ativado é um poderoso ingrediente de origem mineral que possui uma série de propriedades benéficas para a saúde e beleza da pele do homem, como controle e absorção da oleosidade e eliminação das células mortas da superfície da pele e do interior dos poros. Quando esse ativo está em uma máscara facial, que fica mais tempo em contato com a pele, como é o caso da Máscara Black Rednek, o produto também previne e remove cravos e reequilibra a saúde do tecido cutâneo, assim garantindo brilho e maciez à pele”, diz Ana Paula Kasher, diretora comercial da B.URB.

“Essa máscara também traz colágeno em sua composição, que possui propriedades hidratantes e condicionantes da pele. Dessa forma, o carvão também confere propriedades clareadoras da pele, contribuindo para a uniformização do tom da pele”, explica.

Em consultório, é possível ainda apostar em tecnologias como Derma Shower. “O Derma Shower é um tratamento de plasma frio que capta oxigênio do ar ambiente e o converte em ozônio e pode ser usado para acne”, explica o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“O ozônio possui propriedades bactericidas e bacteriostáticas (impede o crescimento das bactérias), o que colabora para o tratamento da acne. Esse procedimento ajuda na produção de enzimas que atuam como sequestrantes de radicais livres e protetores da parede celular. O tratamento não possui contraindicações”, diz o médico.

No entanto, se você precisa disfarçar uma espinha isolada rapidamente, por exemplo, antes de uma festa, existem algumas estratégias que podem ser adotadas. “Para reduzir o inchaço e a vermelhidão da espinha, vale a pena aplicar gelo no local por alguns minutos, sempre envolto em algum tecido para evitar queimaduras. O gelo combate a inflamação e o inchaço”, aconselha Ana Maria Pellegrini.

Segundo a dermatologista, realizar uma esfoliação e fazer uso de produtos formulados com ingredientes de ação secativa, como o ácido salicílico e o peróxido de benzoíla, também são estratégias eficazes para fazer uma espinha desaparecer mais rápido sem precisar espremê-la. “Mas é importante ressaltar que essas recomendações são para espinhas isoladas e ocasionais. Em casos severos de acne, com múltiplas lesões persistentes, o dermatologista poderá recomendar uma rotina de cuidados com a pele personalizada e o uso de medicamentos tópicos e orais, como antibióticos e anti-inflamatórios”, acrescenta a médica.

Porém, se você acabou espremendo a espinha, o que, novamente, não é recomendado, é fundamental que você higienize bem a região lesionada para evitar infecções. Além disso, evite passar a mão no local para não a contaminar com sujidades e bactérias. “E ao notar sinais como inchaço, vermelhidão e dor duradouras na área em que a espinha foi espremida, o mais importante é buscar um dermatologista, pois pode se tratar de uma infecção. Apenas o médico especializado poderá realizar uma avaliação para conceder um diagnóstico correto e indicar o tratamento mais adequado antes que o problema se agrave”, finaliza Ana Maria Pellegrini.

Fonte: IG