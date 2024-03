Espaço da Maison Borges lota e apoiadores de Bolsonaro ficam de fora do evento

Como se previa, o espaço no buffet Maison Borges foi insuficiente para a quantidade de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que foram até o local nesta manhã, acompanhar a filiação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao PL.

Antes marcado para a Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, o local do ato de filiação foi alterado em razão da forte chuva de ontem na capital acreana.

Mesmo antes da chegada do Bolsonaro, as portas do local foram fechadas por já está completamente lotado.

Imagens do ac24horas mostram a tentativa de quem ficou do lado de fora tentando entrar no buffet.

Uma mulher, não identificada, chega a argumentar que é da prefeitura, mas mesmo assim é impedida de entrar pela segurança.

VEJA O VÍDEO: