Em meio à violência na Baixada Santista, líder do PCC é morto a tiros no Guarujá

Um homem apontado como liderança do PCC na Baixada Santista, litoral de São Paulo, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (12). Cristiano Lopes Costa, 41, conhecido como “Meia Folha”, foi atingido por vários disparos enquanto estava na frente de uma lanchonete no distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá.

De acordo com testemunhas ouvidas por policiais, um homem em uma moto chegou ao local e efetuou diversos disparos. Meia Folha chegou a ser socorrido, mas já chegou morto ao Pronto Socorro São João.

O ex-vereador do Guarujá Geraldo Soares Galvão (DEM) estava no local e também foi baleado. De acordo com o registro da ocorrência, Soares conseguiu dirigir até o Hospital Guarujá, onde foi atendido e permanece internado. Ele declarou à polícia que estava conversando com comerciantes no local quando o motociclista chegou e fez os disparos.

A polícia encontrou um colete balístico, bebidas e um telefone celular no carro de Meia Folha.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio na Delegacia do Guarujá, que solicitou perícia no local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as investigações estão em andamento para identificar o autor do crime.

Segundo informações apuradas pela CNN, Meia Folha tinha diversos registros de atos infracionais quando era menor de idade e também era investigado pela Delegacia de Santos por tráfico e organização criminosa. As investigações apontam que ele seria uma liderança do PCC na região do Guarujá.

A principal linha de investigação da polícia é de que a morte tenha sido um acerto de contas entre membros da facção que domina o crime no estado de São Paulo.