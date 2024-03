Em lamaçal, Galvez vence Real de Roraima e avança na Copa do Brasil Sub-17

Fotos: Jhon Lennon

O Galvez venceu na noite dessa quinta-feira, 29, o Real de Roraima pela Copa do Brasil Sub-17 e se classificou para a segunda fase da competição.

A vitória por 2 a 0 foi “construída” graças aos gols de Marcos e Ronam. Com a vitória, o time acreano enfrenta o Amazonas na segunda rodada.

O confronto foi marcado pelas péssimas condições de gramado. Com a interdição da Arena da Floresta que, em maio completa dois anos sem receber jogos de futebol, e as chuvas constantes, o gramado se tornou um verdadeiro lamaçal. Dirigentes de clubes e torcedores do futebol acreano temem que as competições sejam suspensas por falta de condições do estádio para a prática do futebol.