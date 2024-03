PCAC e PM prendem 5 pessoas em flagrante pelo crime de furto

Na manhã do último domingo, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), em colaboração com a Polícia Militar (PMAC), obteve sucesso em mais uma operação de combate ao crime. Os agentes recuperaram diversos objetos e utensílios furtados de uma residência situada no ramal do Canela Fina, em Cruzeiro do Sul. A ação conjunta resultou na prisão de três indivíduos e apreensão de dois menores de idade, todos suspeitos de participação na ação criminosa.

O crime ocorreu na tarde do último sábado, porém, graças à eficiência das forças de segurança do estado, o caso foi resolvido em menos de 24 horas, com a recuperação dos pertences das vítimas. A operação foi dividida em duas etapas: inicialmente, a PM encontrou os criminosos em flagrante delito e recuperou parte dos produtos furtados. Em seguida, após os investigadores do NEPATRI serem informados do furto, iniciaram as investigações que resultaram na recuperação dos demais objetos e utensílios furtados, além da identificação de novos suspeitos envolvidos na ação criminosa.

Os suspeitos detidos foram apresentados à autoridade policial responsável, que irá individualizar as condutas criminosas e os atos infracionais de cada indivíduo, bem como tomar todas as medidas legais cabíveis.

Esta operação conjunta entre a PCAC e PMAC reafirma o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade e garantir a segurança da população do Acre.

Por Ascom/PCAC