Em Brasília, deputados e Gladson Cameli garantem reconstrução da BR-364 e moradias

A quarta-feira, 13, foi de importantes conquistas para o Acre quando uma comitiva de deputados estaduais, liderada pelo deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (Progressistas), se uniu ao governador Gladson Cameli (Progressistas) para pleitearem, em Brasília (DF), obras e recursos emergenciais para o estado.

No Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em reunião com o presidente, Fabrício Galvão, foram duas as pautas: as obras de manutenção e reconstrução de trecho da BR-364 e a construção do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia.

Numa segunda agenda, também na capital federal, as tratativas foram sobre a construção de moradias para as famílias atingidas pelas cheias dos rios acreanos, no Ministério das Cidades, com o ministro Jader Barbalho Filho.

O presidente do DNIT, Fabrício Galvão, assegurou a continuidade das obras do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, com investimento estimado em cerca de R$ 100 milhões.”Acertamos com o governador, que o DNIT assumirá este convênio e vai licitar o remanescente desta obra e entregar ao Acre este empreendimento. Queremos retomar este projeto o mais rápido possível”, afirmou o presidente, reconhecendo a importância da obra para a região do Alto Acre e o empenho dos deputados acreanos ao expressarem o anseio da população por sua conclusão.

No mesmo encontro, a comitiva do Acre da qual faziam parte também os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues (Republicanos), Pablo Bregense (PSD) e Tadeu Hassem (Republicanos), tratou sobre a reconstrução dos primeiros 200 quilômetros da BR-364, especialmente no trecho entre Sena Madureira e Feijó, considerado um dos mais críticos.

O deputado Nicolau Júnior ressaltou da necessidade urgente das obras. “O povo do Acre, principalmente do Juruá, tem pago um preço alto pelas condições ruins da BR-364. Precisamos do apoio do governo federal para reconstruir esta importante rodovia e a convite do governador Gladson viemos a Brasília e tratamos da manutenção e reconstrução da nossa BR-364, mas também sobre o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, aquela obra tão importante”, disse.

Nicolau Júnior destacou ainda a importância da união de esforços para garantir avanços importantes para o Acre. “A nossa bancada estadual acreana está unida em busca de resultados para o nosso povo acreano, junto com os nossos deputados federais e o nosso governador, no comprometimento e trabalho conjunto em prol do desenvolvimento e do bem-estar da população acreana”, afirmou.

O deputado Tadeu Hassem, que é de Brasileia, lembrou o clamor da população do Alto Acre e agradeceu ao governador pela iniciativa. “A conclusão do anel viário vai evitar o isolamento terrestre da nossa região. Agradecemos o investimento na BR-317 que interliga Rio Branco, Boca do Acre e Assis Brasil, e também na BR-364, onde há necessidade de novos investimentos, mas principalmente pela retomada da obra do anel viário Brasileia e Epitaciolândia que é um clamor da nossa população”.

Clodoaldo Rodrigues comemorou a reconstrução do trecho da BR-364 que irá beneficiar a região. “Recebemos a notícia maravilhosa da reconstrução de 200 quilômetros da nossa BR 364 de Sena Madureira até Feijó. Isso é gratificante porque mostra a preocupação do governo federal conosco. Só temos a agradecer ao governador que nos trouxe até aqui para que o nosso clamor fosse ouvido”, expressou.

Bregense também manifestou satisfação como resultado das agendas. “Agradecemos ao governador Gladson, à bancada e ao DNIT porque pedimos e, graças a Deus, a tão sonhada reconstrução da BR 364, no trecho de 200 km até Feijó, vai iniciar já nesse verão. É uma felicidade para as pessoas que tanto nos pediram, que tanto sofriam nessa estrada e agora haverá a reconstrução num novo modelo de infraestrutura. Então, é um momento feliz, que mostra a nossa força e que a bancada está unida em um só propósito”, concluiu Clodoaldo Rodrigues.

Moradias urgentes para atingidos pelas enchentes no Acre

Com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, o governador e a comitiva apresentaram demandas urgentes, como a construção de moradias para famílias atingidas pelas enchentes no estado.

“Precisamos fazer a remoção das pessoas, resolver esse problema em definitivo e acabar com o sofrimento de quem vive enfrentando as enchentes no estado”, destacou o governador Gladson Cameli.