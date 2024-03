Em Brasiléia, casa é consumida pelo fogo no Bairro José Moreira

Um incêndio devastador atingiu uma casa de madeira no Bairro José Moreira, em Brasiléia, na tarde da última sexta-feira, (08), deixando os residentes em estado de preocupação. Com a rápida propagação das chamas, os moradores mobilizaram-se para solicitar a intervenção do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, em Epitaciolândia.

Por sorte, a pronta resposta dos bombeiros e a ajuda de caminhões-pipa nas proximidades contribuíram para conter o fogo e proteger as casas vizinhas. O alerta foi feito por meio de um chamado da Polícia Militar para os bombeiros via rádio, enquanto um caminhão que avistou a fumaça a caminho de Brasiléia deslocou-se para auxiliar no combate ao incêndio.

Os proprietários da residência não estavam presentes no momento do incidente, pois estavam no trabalho. A estrutura de madeira seca facilitou a rápida propagação das chamas, resultando em perdas materiais significativas.

A causa do incêndio ainda está sob investigação, podendo ter sido desencadeada por um curto-circuito na rede elétrica, vazamento de gás, ou outras circunstâncias. Os moradores estão agora buscando reconstruir e recuperar o que foi perdido neste trágico evento.

Veja vídeo: