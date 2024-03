Educação leva espetáculos teatrais do Núcleo MultiArte a escolas estaduais do Acre

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Núcleo MultiArte, proporcionou uma experiência cultural enriquecedora aos estudantes do 9º ano da Escola Lourival Sombra, em Rio Branco, na tarde desta quarta-feira, 13, com o espetáculo As Confiadas, de Marília Bonfim.

O núcleo oferece espetáculos adaptados para diferentes faixas etárias, como o show circense com o Palhaço Microbinho, para os estudantes do ensino fundamental anos iniciais, e a peça As Confiadas, para os anos finais, além de promover um repertório de contação de histórias e músicas regionais.

Baseada na história de vida da mãe da autora, As Confiadas mergulha na cultura tradicional acreana, abordando temas relacionados aos açougues do passado, relatando os desafios enfrentados na compra de carne, ao som de cantigas de roda e as memórias da infância, permeadas por questões sociais relevantes, como bullying e violência nas escolas. Marília Bonfim destaca a importância de trazer esses assuntos à tona, dando voz às experiências vividas por crianças e adolescentes.

Para os professores e estudantes presentes, a peça não apenas proporcionou momentos de diversão e reflexão, mas também despertou a consciência sobre questões sociais e o potencial transformador da arte. O professor Roger Henrique Santos enfatiza o valor dessas iniciativas “para ampliar o repertório dos alunos e estimular o enfrentamento dos desafios da vida”.

A estudante Lauana Nunes, de 14 anos, ressalta a relevância da peça ao abordar questões como o impacto psicológico causado por situações de abuso na escola, destacando a importância do teatro como forma de expressão e descoberta de novas paixões.

O Núcleo MultiArte reforça o papel da arte no desenvolvimento integral dos alunos. E, com o compromisso de alcançar todas as escolas que ainda não foram contempladas com apresentações culturais, segue com um cronograma regular de atividades, adaptando-se à realidade de cada instituição de ensino e proporcionando momentos de aprendizado e inspiração para os alunos.