Dragon Ball: veja a ordem cronológica das séries da franquia japonesa lançada em 1986

A franquia de Dragon Ball foi lançada em 1986, no Japão, e ganhou o mundo inteiro desde então. De lá para cá, foram produzidos mais de 20 filmes e seis séries a partir do universo do mangá Arika Toriyama.

O autor japonês, que também criou a série, morreu devido a um problema cerebral na semana passada, aos 68 anos, segundo seu estúdio de produção nesta sexta-feira (8).

Toriyama foi a mente por trás da franquia de animações de artes marciais com Son Goku, um garoto do espaço sideral com força sobre-humana e cauda de macaco que embarca em uma busca pelas sete esferas do dragão.

O universo Dragon Ball continua sendo um dos sucessos globais de maior sucesso do Japão, cativando os corações de muitos adolescentes e adultos amantes de mangá de todo o mundo desde sua estreia na década de 1980.

Então, qual é a ordem cronológica dos das séries de Dragon Ball? Confira abaixo a sequência correta:

Onde assistir

•Dragon Ball (1986) — Claro Vídeo, Now e Crunchyroll

•Dragon Ball Z (1989) — Prime Video e Crunchyroll

•Dragon Ball GT (1996) — Crunchyroll

•Dragon Ball Kai (2009) — Max

•Dragon Ball Super (2015) — Crunchyroll

•Super Dragon Ball Heroes (2018) — Não está disponível em streaming