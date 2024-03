Divulgado resultado preliminar do Concurso Público do IFAC

Os candidatos que concorreram às vagas de professor e técnico-administrativo no concurso público do Instituto Federal do Acre (IFAC) já podem verificar o resultado preliminar. Para isso, basta acessar a área do candidato no site do Idecan: www.idecan.org.br.

Os recursos contra o resultado preliminar podem ser submetidos até 22 de março, conforme as diretrizes do edital. As respostas aos recursos serão fornecidas individualmente na mesma Área do Candidato.

O resultado final do concurso está programado para ser anunciado em 01 de abril, de acordo com o que está estipulado no edital.

Contato e Informações Adicionais

Para dúvidas ou mais informações, os candidatos devem entrar em contato com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan), organizador do concurso, através dos seguintes e-mails: Para vagas de docente: [email protected] e para vagas de técnico-administrativo: [email protected].