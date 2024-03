Devido à chuva, evento de filiação de Bocalom no centro de Rio Branco é cancelado

O prefeito Tião Bocalom acaba de anunciar, nesta sexta-feira, 22, o ato público de filiação de seu nome, e de vereadores da base, ao Partido Liberal, que contaria com a presença do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Infelizmente caiu uma chuva inesperada na nossa cidade, inclusive causando pontos de alagamento. Com isso, não é possível continuarmos com a programação, mesmo com o presidente [sic] Bolsonaro dizendo que estaria disposto a ir debaixo de chuva. Saindo daqui vamos nos reunir com a direção do PL, com Bolsonaro, e divulgaremos ainda hoje o horário dessa filiação amanhã (sábado, 23)”, disse o prefeito Tião Bocalom.