Desabastecimento de água em 50 bairros da Capital vira alvo de inquérito do MP

Em meio a 50 bairros com comprometimento do fornecimento de água depois que a cheia do rio Acre causou danos à Estação de Tratamento II, a 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), se manifestou nesta terça-feira, 12, e abriu um inquérito civil para apurar a crise.

Segundo dados divulgados pelo órgão controlador, moradores de pelo menos 50 bairros estão enfrentando problemas com a distribuição de água, o que tem causado transtornos à população, especialmente para aqueles que já enfrentam dificuldades decorrentes da enchente.

O promotor de Justiça, Dayan Moreira Albuquerque, encaminhou um ofício para o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), solicitando esclarecimentos sobre a situação atual do abastecimento de água na cidade e buscando as medidas que estão sendo tomadas para normalizar a distribuição.

A reportagem do ac24horas apurou que a direção do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) garantiu que o abastecimento de água tratada na capital deve ser normalizado na quarta-feira, 13 de março.

O Saerb informou no dia 29 de fevereiro que o choque entre uma árvore e uma bomba de captação de água causou o desabastecimento de água em até 25% da cidade, principalmente na região central de Rio Branco e bairros do entorno.