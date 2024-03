Defesa Civil garantiu retorno a 90 famílias abrigadas no Parque de Exposições

Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Em todo o estado do Acre, mais de 100 mil contribuintes devem entregar as declarações do Imposto de Renda em 2024 – referente a 2023. O prazo de entrega vai de 15 de março a 31 de maio.

Segundo uma reportagem do G1-AC, o número previsto pelo fisco acreano prevê aumento de 4% em relação ao volume de declarações recebidas no ano passado, que foi de 104.968. Esse ano, a expectativa é de 109.683 declarações em 2024.

No país, a expectativa é receber 43 milhões de declarações. Com isso, para fazer a declaração, é preciso baixar o programa do IR 2024 — com cuidado para não baixar as versões de anos anteriores.

O contribuinte que entrega nos primeiros dias recebe a restituição (se tiver direito a ela) nos primeiros lotes. O contribuinte poderá baixar os programas do Windows, multiplataforma (zip) e outros (Mac, Linux, Solaris). O programa está disponível no próprio site da Receita Federal.