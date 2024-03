Defesa Civil diz que 65 famílias deixaram abrigos públicos por conta própria

Foto: SÉRGIO VALE

O nível do Rio Acre baixou 64 centímetros, chegou a 13,80m e deixou a cota de transbordamento que é de 14 metros na capital acreana. Com isso, cerca de 65 famílias resolveram deixar os abrigos públicos e retornarem para as suas residências por conta própria. A informação foi divulgada pela Defesa Civil nesta segunda-feira, 11.

No entanto, em entrevista ao ac24horas, Falcão deixou claro que ao deixarem os abrigos, as famílias devem assinar um termo de compromisso, se responsabilizando pela decisão. Além disso, a Defesa Civil garante que só deverá realizar o retorno das famílias às residências quando o manancial atingir 11 metros.“É importante dizer que as famílias que querem sair do abrigo antes da segurança estabelecida pela Defesa Civil, elas podem sair, mas elas têm que assinar um termo de renúncia se responsabilizando pelos seus atos. O abrigo não é um presídio, o abrigo é um local de abrigamento de pessoas, não é para prender pessoas. Então, se a pessoa tem o desejo de sair, ela vai sair, porém, ela vai deixar um termo de responsabilidade pelo seu ato conosco para poder resguardar a todos”, explicou.

Falcão disse também que, ao deixar os abrigos, as famílias recebem kit de limpeza, água mineral e sacolão. “Todas as famílias saíram com o seu kit completo, de cesta básica, kit limpeza, água e outros itens que nós vamos distribuir também” mencionou.