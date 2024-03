Déa Lúcia detona Rodriguinho no Domingão: “Meça suas palavras”

Déa Lúcia não amenizou suas palavras ao falar sobre a participação de Rodriguinho no BBB24, neste domingo (3/3). O cantor esteve no dominical de Luciano Huck e ouviu poucas e boas da veterana, que chegou a questionar o motivo dele ter aceitado participar do reality show.

“Eu ia perguntar pra você por que você entrou no Big Brother, você ficou esperando…”, iniciou ela, sendo interrompida pelo cantor. “Fica quieto, espera eu acabar de falar”, disparou a mãe de Paulo Gustavo.

Dona Déa, então, relembrou os momentos em que Rodriguinho afirmou não precisar de dinheiro: “Ficou tirando onda que não precisa de dinheiro, o tênis custava R$ 20 mil, falou um monte de asneira. Aí eu soube que você estava lá porque sua mãe ou sua esposa pediu pra você estar lá. Elas não estão com vergonha de você, não?”.



A veterana aproveitou para comentar sobre as falas machistas de Rodriguinho em relação a Yasmin Brunet e outras mulheres na casa.

“Você acabou com a raça das mulheres, falou tudo que não devia, chamou a Yasmin de velha e gorda… tá gravado, não vem dizer que não falou”, disparou.

Pouco depois, Déa Lucia deixou claro que não estava brincando quando criticou a participação do ex-brother no reality show. “Eu estou falando muito sério. Se um homem falasse para as suas filhas um terço do que você falou lá dentro, você não ia suportar. Você ameaçou… meça suas palavras”, finalizou.

Veja os vídeos:

Fonte: Metrópoles