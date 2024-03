Friale anuncia chegada do outono no AC nesta terça; frio deve ocorrer até o fim de março

Nesta terça-feira, 19, começa o outono no Acre e com ela as primeiras ondas de frio polar que chegarão ao estado, derrubando a temperatura e deixando a umidade relativa do ar mais baixa. A primeira penetração de massa polar, embora fraca, poderá ocorrer nos primeiros dias do outono, ou seja, antes do fim de março. A informação foi divulgada pelo pesquisador David Friale no portal O Tempo Aqui.

Segundo o portal “O Tempo Aqui”, o fenômeno astronômico é denominado equinócio de outono, pois começa esta estação do ano, com o dia e a noite de igual duração.

Já no mês de abril, intensificam-se as ondas polares, mas as chuvas ainda serão frequentes, podendo ocorrer temporais, com raios, ventanias e eventual queda de granizo. Já, em maio e junho, alguns dias poderão sofrer com quedas bruscas da temperatura e baixa umidade do ar.

No Acre e na maior parte do Brasil, o outono é caracterizado pela brusca diminuição das chuvas, pois, nesta estação, chegam as primeiras ondas de frio polar com intensidade suficiente para diminuir sensivelmente a umidade do ar e derrubar a temperatura. É a transição do período chuvoso, o verão, para o período seco, o inverno.

O outono termina do dia 20 de junho, quando começa o inverno, momento em que o Sol estará na sua posição aparente mais inclinada para o norte para os acreanos e para a maioria dos brasileiros.