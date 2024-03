Custo da construção civil no Ace tem alta de 0,19% e é o segundo maior do Brasil

A construção no Acre segue encarecendo. O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) subiu 0,19%, quatro pontos percentuais acima da média nacional (de 0,15% em fevereiro) e que eleva para R$ 1.892,13 o custo por metro quadrado para se construir no Estado. Esse valor atualmente só perde para o de Santa Catarina, onde o m2 vale R$ 1.983,80, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (12) pelo IBGE.

Os números levam em conta a desoneração da folha de pagamento do setor. Sem ela, o custo é maior — no Acre, por exemplo, chega a R$ 1.995,99 o m².

No país, apesar da alta, o Sinap acabou caindo 0,04 ponto percentual em relação a janeiro de 2024 (0,19%). Em relação a fevereiro de 2023 (0,08%), a taxa foi maior em 0,07 p.p. O acumulado nos últimos doze meses foi de 2,50%, resultado próximo dos 2,43% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em janeiro fechou em R$ 1.725,52, passou em fevereiro para R$ 1.728,11, sendo R$ 1.004,92 relativos aos materiais e R$ 723,19 à mão de obra.

No País, a parcela dos materiais apresentou variação de 0,17%, registrando alta tanto em relação a janeiro (0,14%), quanto a fevereiro do ano anterior (0,10%), 0,03 e 0,07 pontos percentuais, respectivamente. Já a mão de obra, com taxa de 0,13%, registrou queda de 0,14 p.p em relação ao mês anterior (0,27%). Comparado a fevereiro de 2023 (0,04%), houve alta de 0,09 ponto percentual.

Os resultados acumulados dos dois primeiros meses do ano foram de 0,31% para materiais e de 0,40% para a mão de obra. Já os acumulados em doze meses ficaram em 0,30% (materiais) e 5,75% (mão de obra).

A região Centro-Oeste, com altas, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, ficou com a maior variação regional em fevereiro (0,36%). As demais regiões apresentaram alta: Nordeste (0,17%), Norte (0,14%), Sudeste (0,11%) e Sul (0,10%).

Com alta em ambas as parcelas, materiais e categorias profissionais, Ceará registrou a maior taxa em fevereiro, 0,92%.