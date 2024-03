Curto-circuito causa incêndio e servidor sofre choque na delegacia de Polícia Civil do Bujari

Na tarde desta última terça-feira, 26, um princípio de incêndio foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município do Bujari, localizada na rua José Pereira Gurgel, no Centro. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol/AC), Rafael Diniz.

Diniz explicou que houve um curto-circuito em um emaranhado de fios. As fiações das estruturas das unidades policiais do estado são antigas e não receberam o devido reparo. Embora tenha havido uma reforma paliativa na pintura, a parte elétrica permaneceu antiga.

Casos semelhantes ocorreram recentemente na Defla e em Manoel Urbano, onde também houve incêndios relacionados à parte elétrica. No caso do Bujari, o curto-circuito afetou os fios no teto, resultando em danos a alguns aparelhos e lâmpadas. Um servidor tomou um choque, mas, felizmente, não foi grave e passa bem.