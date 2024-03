Corpo de Bombeiros resgata idoso isolado no Ramal da Cachoeirinha, em Rio Branco

Uma guarnição de salvamento do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) foi acionada, via Centro de Operações de Bombeiros (Cobom), no domingo, 3, para atender a uma ocorrência de resgate de um idoso isolado no Ramal da Cachoeirinha, em Rio Branco.

Romeldo de Araújo, de 70 anos, encontrava-se em uma situação precária, debilitado e faminto, após passar vários dias sem comer devido ao isolamento por conta das cheias na região.

A ação começou de manhã, quando a guarnição, composta pelo sargento Antônio Edison Araújo e pelo soldado Alexsandro Braga, deslocou-se até o local, enfrentando um percurso desafiador, em 55 km da Estrada Transacreana, seguidos por 25 km do Ramal da Cachoeirinha.

Os obstáculos surgiram rapidamente. O precário estado do ramal fez com que a guarnição enfrentasse múltiplos atolamentos, obrigando-a a deixar a viatura em um ponto específico e prosseguir a pé por mais de duas horas de caminhada pela densa mata, conhecida como varadouro.

O trajeto noturno de retorno intensificou o grau de dificuldade, com inúmeros atoleiros, desafiando a coragem e habilidade da equipe, até conseguir alcançar a residência de Romeldo, encontrando-o em estado delicado.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a missão, que durou dez horas, foi cumprida com êxito, sem qualquer incidência. A ação exemplar da guarnição destaca o compromisso e a coragem do Corpo de Bombeiros, que se empenhou para o sucesso da missão.