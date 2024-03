Corinthians se despede do Paulistão com reservas e empate contra o Água Santa

O primeiro tempo em São Bernardo do Campo ilustrou bem as pretensões de cada uma das equipes na rodada que encerra a primeira fase do Campeonato Paulista. Ainda sonhando com a classificação para as quartas de final, o Água Santa dominou e criou as melhoras oportunidades.

Carlos Miguel, com pelo menos três grandes defesas em chegadas de Bruno Xavier e Luan Dias, garantiu o empate na ida ao intervalo. O grande lance do jogo passou pelo goleiro do Corinthians, mas não por Hugo. O lateral se esticou e conseguiu tirar, praticamente em cima da linha, chute de Bruno Xavier.

O Corinthians, com apenas Romero em campo do time considerado titular, criou pouco e não conseguiu jogar de igual para igual com o rival nos primeiros 45 minutos. Em raras aparições no ataque, o Timão esbarrou na falta clara de entrosamento e pontaria dos seus jogadores. No minuto final, ainda perdeu o volante Ryan, expulso.