Com 80% da obra concluída, SEOP vistoria Colônia de Pescadores de Rio Branco

A obra de reforma da nova sede da Colônia de Pescadores de Rio Branco promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), já está 80% concluída. Desta forma, mais uma vistoria foi realizada pela equipe de engenharia nesta quinta-feira, 21, no prédio localizado no Bairro Cadeia Velha.

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, a obra está na fase de aquisição de equipamentos para climatização do espaço e de realização de serviços finais que encaminham para a entrega aos associados nos próximos meses.

“Toda a obra tem seguido as normas da vigilância. É uma prioridade do governador Gladson Cameli investir em melhorias que fomentem a economia dos pescadores da região, ampliem a geração de emprego e renda para as pessoas do nosso estado, e, além disso, asseguram uma prestação de serviço de qualidade à população”, ressaltou.

Com a conclusão dos serviços previstos para o primeiro semestre de 2024, a nova sede contará com um espaço amplo, moderno e adequado, beneficiando tanto a população pesqueira quanto a consumidora. A reforma passa pelo setor administrativo, do auditório, para a realização das reuniões da Colônia, e de produção, visando a recepção desses pescados.

A obra em execução tem garantido também trabalho e renda para operários da construção civil. “É graças a este serviço que consigo o sustento atual da minha família e posso oferecer a eles uma vida melhor”, contou Antônio Conceição Cruz.

O investimento para a reforma da nova sede da Colônia dos Pescadores é de mais de R$ 1 milhão, oriundo de emenda da então deputada federal Vanda Milani e contrapartida do Estado.