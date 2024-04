Colisão entre carro e moto deixa um morto e outro ferido na BR-364

Por Davi Sahid

Uma colisão entre um veículo modelo Honda Civic e uma motocicleta tirou a vida de Jamerson do Nascimento Ferreira , de 24 anos e deixou Marcos Antônio, de 27 anos, ferido na noite deste domingo, 31, na entrada do conjunto Habitacional Cidade do Povo na BR-364 em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Jamerson e seu amigo Marcos trafegava em uma motocicleta modelo Honda Biz 125 ks, de cor vermelha, placa MZO-9G31, no sentido Rio Branco-Porto Velho com destino ao seu trabalho no posto de mola e borracharia, quando o motorista do veículo modelo Honda Civic, de cor prata, placa QTB-6G50, que trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco, invadiu a pista contraria para fazer uma conversão a esquerda para entrar no conjunto Habitacional Cidade do Povo e colidiu de frente contra a moto biz. Com o impacto Jamerson foi arremessado bateu fortemente a cabeça contra o para-brisa do veículo, vindo a desmaiar e sofreu múltiplas fraturas na perna direita. Já o seu amigo, Marcos que também foi arremessado, sofreu ferimentos pelo corpo. O motorista permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e duas ambulâncias uma básica e outra de suporte avançado foram enviadas. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Jamerson e o colocaram dentro da ambulância. O motociclista precisou ser entubado e em seguida sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foi inciando o protocolo de passagens cardíacas e após 30 minutos Jamerson não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Marcos recebeu os primeiros socorros da outra equipe do SAMU, foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia.

O corpo de Jamerson foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavericos.

A motocicleta e o carro Honda Civic foram removidos por um guincho e a BR-364 foi totalmente liberada.

O motorista Alcides da Rocha que não estava embriagado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos e em seguida foi liberado.

Populares chegaram a relatar a reportagem que quem estava dirigindo o veículo Honda Civic, não era Alcides e sim outra pessoa que fugiu do local juntamente com duas mulheres, porém, Alcides afirmou a reportagem que o veículo está em seu nome e quem dirigia o carro era ele mesmo.