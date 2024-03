Chuva de 60 milímetros faz Rio Acre subir para 17,89 metros na Capital

Rio Branco recebeu cerca de 60 milímetros de chuva nesta quarta-feira (6). Desse total, aproximadamente 40mm de chuvas ficaram concentrados no espaço de apenas 90 minutos. Com isso, o nível do Rio Acre voltou a subir e marca às 9h de hoje 17,89m na capital acreana.

No início da manhã desta quarta, o manancial amanheceu com a redução de 2 centímetros, mas elevou 5 centímetros após a chuva.

Com isso, a preocupação da Defesa Civil Municipal é de que o Rio Acre volte a subir ainda mais na capital acreana.

“Essa chuva tem um grande impacto, já que foi muita água. Como o solo está muito saturado, não segura nenhuma água e vai diretamente para os igarapés e para o Rio Acre. Infelizmente, devemos recuperar esses dois centímetros”, disse Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco, pouco antes da medição das 9h, que confirmou o aumento no nível do rio.

Preocupação com igarapés

A Defesa Civil está monitorando também a cheia nos igarapés após as fortes chuvas. Os mais preocupantes são o Batista e o São Francisco.

“Estamos monitorando a situação dos dois, sendo que o Batista deságua no São Francisco, que já está bastante cheia por conta do represamento da água do Rio Acre. Vamos continuar monitorando essas famílias que estão nas margens dos igarapés. O que nos alenta é que nos último dia 22, já retiramos as famílias que estão nesta situação”, explicou Falcão.