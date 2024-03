Choque-Rei termina empatado e São Paulo corre risco de ficar fora das quartas

No clássico paulista deste domingo (3), São Paulo e Palmeiras empataram em 1 a 1, no estádio do MorumBIS, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Alisson abriu o placar para os donos da casa e Raphael Veiga, de pênalti, deixou tudo igual.

Mesmo com o empate, o Tricolor chegou a 19 pontos e assumiu a liderança do Grupo D. O Novorizontino, em 2º também tem 19. O São Bernardo vem logo atrás com 18. Na última rodada, o São Paulo encara o Ituano, em Itu.

O Palmeiras, já classificado, chegou a 25 pontos e praticamente garantiu a melhor campanha geral do Campeonato Paulista.

Polêmicas

O São Paulo abriu o placar no primeiro tempo. Após erro na saída de bola do Palmeiras, Pablo Maia conseguiu roubar a bola de Richard Ríos, e passou para Ferreirinha. Ele cortou pro meio, Lucas furou e Alisson mandou pro fundo das redes. Ao roubar a bola, Pablo Maia recebeu um pisão de Richard Ríos. O árbitro Matheus Delgado Candançan não chegou a revisar no VAR.

O Palmeiras chegou ao empate com Raphael Veiga. Depois de lançamento na área, Rafael acabou acertando o zagueiro Murilo. O VAR acionou o juiz que o pênalti. 1 a 1.

Aos 20 do segundo tempo, o São Paulo reclamou de um pênalti de Piquerez em cima de Luciano. O VAR foi chamado mas mandou o jogo seguir.

São Paulo x Palmeiras

•11ª rodada do Paulistão

•Gols: Alisson (São Paulo) e Raphael Veiga (Palmeiras)

•Público: 55.030 pessoas (recorde do ano)