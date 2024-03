Cheia do rio Acre em Rio Branco é a quinta maior da história

Foto: Sérgio Vale

A cheia do rio Acre em Rio Branco já é a quinta maior da história, desde que o nível do rio começou a ser registrado, segundo um levantamento feito pela CNN.

A maior cheia já registrada na capital foi no dia 4 de março de 2015, quando o rio atingiu incríveis 18,40m; a segunda maior foi há 11 meses, no dia 3 de abril de 2023, quando o manancial subiu aos 17,72m. Seguem-se na terceira e quarta posição no ranking das maiores alagações as de 14 de março de 1997 (17,66m), e 25 de fevereiro de 2012 (17,60m), respectivamente. Permanecendo no nível da última medição da Defesa Civil às 9h deste sábado, 17,52m, a cheia do rio Acre este ano assume a quinta posição do ranking, que era da cheia do dia 17 de fevereiro de 1988 (17,11m).

A cheia do rio Acre em Rio Branco vem afetando a rotina de mais de 60 mil pessoas. Mais de 100 ruas foram tomadas pela água, causando o alagamento de milhares de residências. 2.431 pessoas já foram colocadas em 9 escolas que funcionam como abrigos públicos, e no Parque de Exposições Wildy Viana, no segundo distrito da capital, segundo levantamento divulgado ontem (1).

A Defesa Civil de Rio Branco interditou a rua Eduardo Asmar, mais conhecida como rua da Gameleira, que começou a ser atingida pelas águas do rio Acre. As ruas Nossa Senhora da Conceição e 24 de Janeiro, na mesma região, também sofrem interdição. A medida, segundo o órgão é evitar potenciais acidentes.