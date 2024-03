Cerveja que leva uva na receita é eleita a melhor em concurso nacional

Os gaúchos da Brewine Leopoldina uniram vinho e cerveja em uma bebida única que foi coroada como a melhor cerveja do Brasil durante o Concurso Brasileiro de Cervejas.

A premiação é a mais importante para o setor e ocorre anualmente em Blumenau, Santa Catarina, cidade que tem o título de “Capital Brasileira da Cerveja”.

A “Leopoldina Italian Grape Ale Sauvignon Blanc” conquistou 99 pontos e foi, praticamente, unanimidade para o paladar dos 100 jurados de 21 países que avaliaram mais de 4 mil amostras.

A receita vencedora está na categoria das cervejas que levam uva no seu processo de fabricação, ou seja, unem o mundo da cevada com o vinho.

A composição possui o mosto da casta Sauvignon Blanc cultivada no Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha. Ela é a mesma variedade utilizada para a produção de vinhos da vinícola Casa Valduga, empresa irmã da Brewine Leopoldina.

Ainda durante a premiação, o mestre cervejeiro responsável pela idealização, Rodrigo Veronese, também foi premiado como o terceiro lugar na categoria.

Na sequência, a segunda colocação do Concurso ficou com uma Catharina Sour, o primeiro estilo de cerveja originário do Brasil. A composição da Cervejaria Cherokee de Santa Catarina levou com Mirtilo e Maracujá para as taças dos apreciadores.

Para fechar o pódio, a terceira colocada foi a WitBier da cervejaria Golden Mist, do Paraná. O estilo destaca a tradição das cervejas de trigo não filtradas que proporcionam uma bebida leve e cítrica.

Lista das melhores cervejas do Brasil

Leopoldina Italian Grape Ale Sauvignon Blanc – Brewine Leopoldina Catharina Sour com Mirtilo e Maracujá – Cervejaria Cherokee Golden Mist Witbier – Cervejaria Golden Mist Blauer Berg London History – Cervejaria Blauer Berg Alpendorf Barley Wine Reserva Amburana – Cervejaria Alpendorf

Lista das melhores cervejarias do Brasil

Sabores do Malte (PR) Leopoldina (RS) Big Jack Cervejaria (SC) Alem Bier (RS) Opa Bier (SC)

Após a conclusão das avaliações e premiações do Concurso Brasileiro de Cervejas, todos os rótulos ficam disponíveis para os amantes da bebida experimentarem durante o Festival Brasileiro da Cerveja que está marcado até o próximo sábado (9), no parque Vila Germânica em Blumenau.