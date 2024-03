CENIPA começa nesta quarta, perícia de avião que caiu no AC

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) começa nesta quarta-feira, 20, a investigar as causas que provocaram a queda do avião de pequeno porte, modelo Cessna Skyline 182, em uma fazenda no município de Manoel Urbano, na última segunda-feira, 18 de março.

A aeronave, de matrícula PT-JUN, caiu a cerca de um quilômetro da pista na cidade de Manoel Urbano, que fica 230 quilômetros de Rio Branco. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. Segundo o registro da FAB, o avião poderia levar, no máximo, três passageiros, mais o piloto. Portanto, três passageiros a mais do que o permitido estavam na aeronave.

A delegada de Polícia Civil do município de Manoel Urbano, Jade Dene, disse ao ac24horas que a equipe não informou o horário que deverá se dirigir ao local para iniciar a perícia. “Eles ficaram de vir hoje, mas não tem horário. Vamos auxiliar eles na perícia, mostrar o local do acidente. Eles vão buscar a causa do acidente que levou a queda do monomotor. O órgão vai descobrir se foi falha mecânica ou humana”, explicou.

Jade destacou que a única informação confirmada sobre o acidente aéreo é que o monomotor estava com capacidade acima do permitido. “A única informação é que tinha passageiros a mais. A questão de manutenção do avião é o órgão que vai poder da certeza”, ressaltou.

O CENIPA é o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).

Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos deve começar nesta quarta, perícia de avião que caiu em Manoel Urbano

