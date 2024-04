Centenas de pessoas participam de enterro de vítima fatal de acidente aéreo no Acre

Centenas de pessoas se reuniram neste domingo, 31, no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, para prestar as últimas homenagens a Suanne Lostanaud Camello, segunda vítima de um acidente aéreo ocorrido em Manoel Urbano, no interior do Acre, no dia 18 de março.

O esposo de Suanne, Matheus Jeferson, também é um dos sobreviventes do acidente e está internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), em Manaus, desde o último dia 25.

Durante o velório de Suanne, o evangelista Natanael Santos, da Igreja Jesus Está Voltando, amigo de Suanne e do esposo, Matheus, deu uma palavra no sentido de todos estarem preparados para o dia da morte. “Um dia, como a Bíblia diz, todos voltaremos ao pó. Será que estaremos prontos?“, questionou.

Às 17h, um cortejo foi formado em direção ao túmulo. Lá, o grupo entoou músicas cristãs que faziam alusão a uma vida eterna com Jesus Cristo. No momento em que o caixão foi enterrado, houve a soltura de balões brancos, que subiram ao céu.

